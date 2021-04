Tony TEIXEIRA

En poste chez APLICIT, j'ai pour mission de réaliser des démonstrations et des présentations des différentes fonctions des logiciels de simulation Autodesk (Moldflow, CFD, Inventor, Simstudio)

Mes autres missions sont :

 Former les nouveaux utilisateurs

 Réaliser des études de cas clients pour démontrer les améliorations obtenues grâces aux outils de simulation (amélioration des conditions d'injection)

 Réaliser des documents techniques qui permettront aux clients d'utiliser au mieux les logiciels et d'en tirer le meilleur parti

 Présentations techniques par Webinar des fonctionnalités des logiciels

 Customer Care (rencontres avec les utilisateurs pour valider l'utilisation et répondre aux problématiques techniques)

A ce poste, je suis en contact permanent avec des acteurs majeurs de la plasturgie…



Mes compétences :

AMDEC

Analyse fonctionnelle

Conception pièces plastiques

Management

Outils qualité

QRQC

Conception 3D

Rhéologie

CAO

CFD

Injection plastique

Nastran

Moldflow

Logiciels Autodesk

SolidWorks

Autodesk inventor

Pédagogie

Conseil

Gestion de projet

Formation

Enseignement

Méthode SMED