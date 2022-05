Tony TEIXEIRA

J' ai en responsabilité la relation client et le développement commercial au travers des solutions d' Orange Business Services (OBS) : Digital services (cloud computing), mobile et mobilité DATA (Blackberry, Iphone, IPAD ou Android..), Gestion de la relation client (svi,acd, cmc..).



- 12 comptes stratégiques (basés à Paris, Toulouse, Aix, Montpellier et Madrid) au sein de l'Agence Entreprise Sud Ouest Mediterranée d' Orange.



Ces comptes représentent un CA telecom & informatique de 13 M€/an.



Mes ambitions :

* satisfaction client,

* trouver les meilleurs partenariats afin de répondre aux besoins clients de façon globale,

* augmentation du CA

* Faire d'OBS, un leader de l'IT services...



Je parle l espagnol, le portugais et l anglais

A tres bientot !!



Mes compétences :

Blackberry

Mpls

Gestion de projets

Visioconférence et audioconférence

Conseil