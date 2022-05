Tony TIPHANGNE

Spécialiste du financement des particuliers, le Crédit Foncier propose des solutions de crédit immobilier adaptées à la diversité des situations du secteur résidentiel : logement neuf, ancien ou réalisation de travaux. Cette activité couvre les trois grands segments du marché immobilier résidentiel : la résidence principale, la résidence secondaire et l’investissement locatif. Pour financer ces projets, le Crédit Foncier développe une large gamme de crédits amortissables ou in fine, ainsi que de prêts réglementés. Le Crédit Foncier est ainsi un des leaders de l’accession sociale à la propriété en France, avec la distribution des prêts réglementés et notamment le prêt PAS (Prêt à l’Accession Sociale). A cet égard, le Crédit Foncier est à même : d’octroyer des crédits sur des durées longues (plus de 20 ans) qui permettent aux emprunteurs aux revenus les plus modestes d’augmenter leur pouvoir d’achat immobilier ; de gérer la juxtaposition de plusieurs crédits, souvent nécessaire au financement d’un projet immobilier ; de nouer des partenariats avec les collectivités locales pour favoriser l’accession sociale à la propriété sur leur territoire. Par ailleurs, le Crédit Foncier accompagne l’allongement de la durée de la vie en proposant aux seniors une offre adaptée avec le prêt viager hypothécaire mis en place en 2007. Ce prêt, destiné aux personnes de plus de 65 ans, permet d’obtenir des liquidités garanties par leur patrimoine immobilier. Le métier du financement des particuliers s’appuie sur une distribution multicanale avec un réseau physique de 228 agences en France, 7 000 partenaires professionnels de l’immobilier prescripteurs (agents immobiliers, promoteurs, constructeurs, gestionnaires de patrimoine, …) et une plate-forme internet. Filiale à 100 % du Groupe BPCE, le Crédit Foncier développe par ailleurs des synergies avec les réseaux de banque de détail du groupe (Caisses d’Epargne et Banques Populaires) en proposant aux clients de ces réseaux des offres de crédit immobilier sur des durées longues.