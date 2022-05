Tony TISSEAUX

Menuisier de choix et de passion , j'ai appris le métier dans un très bon parcours d'entreprise diversifiées, formations multiples en Menuiserie et dans le domaine de la formation.

J'ai commencé en apprenant et aujourd'hui, je retransmet ce que j'ai acquis lors de mes diverses expériences.

Je suis actuellement stabilisé personnellement et recherche une opportunité professionnelle dans le domaine de la menuiserie extérieure et intérieure dans tout les domaines, ainsi que dans la formation professionnelle.



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Formation professionnelle