Tony TOUCHET

De formation hôtelière, j'ai exercé dans le domaine de la restauration classique et de collectivité en France et à l'étranger.

J'ai eu à diriger plusieurs établissements en tant que gérant de centre de profits.

J'ai créé ma société et exploité une supérette pendant 7 ans.

pendant deux ans j'ai été chargé de clientèle export sur les secteurs Allemagne, Belgique, Luxembourg, Alsace Lorraine pour un groupe spécialisé dans le domaine déstockage de produits de consommation courante.

j'occupe actuellement le poste de commercial, spécialisé dans la vente d’ingrédients biologiques destinés à tous les acteurs de la filière bio et équitable.



Mes compétences :

Commerce international

Gestion administrative

Négociation commerciale

Développement commercial

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Gestion de la production

Facturation

Suivi clientèle

Aisance relationelle