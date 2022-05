Tony TUFFIN

Bonjour,



Je suis un passionné de mon métier,

Depuis mes 15 ans par la voie de l'apprentissage j'ai pu découvrir par différents aspects les métiers liés au installations électriques.



En commençant tout d'abord par les bases.

Travaillant deux ans pour un artisan ne réalisant que des installations neuve j'ai acquis les connaissances et le savoir faire pour l'obtention des consuels.

De la création des plan, la fabrication des pieuvres, le coulage des voiles bétons, a l'installation de l'appareillage et du câblages des tableaux électrique.



Par la suite pendant 1 ans j'ai prolonger mon apprentissage avec une entreprise qui ne réalisait que de la rénovation de bien haut de gamme.



L'année suivante le diplôme que je visait ne permettais plus de rester dans les installations électriques de l'habitat. Jai donc changer d'entreprise pour une filiale du groupe vinci énergie. Qui elle opérait beaucoup sur des chantiers tertiaire et courant faible.

Ces la que le vrai passion pour mon métier es née.

pendant 2 ans je réaliser de nombreux chantiers.

De controle d'accès interne et externe.

D'alarme intrusion ou technique.

Ou de precablage informatique en plateau de bureaux.



Après l'obtention de mon diplôme en l'état de mes connaissances et récompense. ( meilleur apprenti d'île de france 2010, prix de l'avenir professionnel décerné par la rotary club.)

J'ai décider de créer mon entreprise.



Nous sommes spécialisés dans les installations et dépannage courant faible mais nous réalisons également des installations électriques courant fort.



Depuis octobre 2010 nous avons réaliser de nombreux chantier pour de grand groupe.

Tel que Total, Tegaz , Vinci énergie ou même des chaînes d'hôtels tels que starwood (sheraton ,Westin Meridien) ou Louvre hotels ( campanile , Première classe).



Nous intervenons aussi en maintenance et créations pour le compte de Faceo (Vinci facilities) sur de nombreux plateau de bureaux a la défense ou en proche banlieue.



Aujourd'hui nous somme a la recherche de nouveau contrat et marché afin de pérenniser la stabilité de notre entreprise.



Je vous invite a nous consulter pour tout renseignement nous serions ravis de pouvoir intervenir pour vous.



Cordialement



Tuffin Tony

Entreprise Sie Domotique

Tuffin.sie@gmail.com

0671817601



Mes compétences :

Domotique

Interphonie

Électricité

Courant faible

Vdi

Controle d'accès

Alarme intrusion

Video surveillance