Tony WATTRELOT

Depuis plus de 10 ans dans le domaine de la maîtrise de la contamination, le département Hygiene & Expertise qui était présent sous le groupe ISS a pris son envol depuis le 01er juin 2013.

Avec mon associé, David Deneuville, HeX poursuit son évolution dans ces métiers d'expertise avec toute la rigueur que le domaine nous impose. HeX est notamment accrédité comme laboratoire d'essais (ISO 17025) et comme organisme d'inspection (ISO 17020) dans le domaine de la salle propre pour le milieu hospitalier et pharmaceutique.



www.hygiene-expertise.com





Mes compétences :

Qualité de l'air

Formation

Accréditations / certifications

Management

Contrôle microbiologique de l'environnement

Maîtrise de la contamination

Hygiène hospitalière et infections nosocomial

Industrie pharmaceutique

Automatisation de systèmes