Tony WEBMASTER

Webmaster / Informaticien / Commercial - Webmestre pour Boutique en ligne, e-commerce en ligne, installation modules, maintenance site web, création de site web, personnalisation, logo, photos, design, Référencement...



Webmestre | site web



Création de sites internet et / ou maintenance pour un site web déja en ligne.



- Administrateur de sites e-commerce (optimisation de pages produit, contenu descriptions, photos, mise à jours...)

- Référencement naturel de sites internet, pour une meilleur visibilité.

- Formation obligatoire inclus, de quelques heures à définir, pour devenir autonome, sécuriser et administrer les bases de votre site web.

Devis gratuit.



Options facultatives :



- Service Conseil, optimisations et stratégies.



Autres : Technicien informatique , dépannage. (logiciels et composants de l'ordinateur)



Les tarifs, en plus d'être attractifs, sont calculé selon l'opération souhaité, fixé sur accord, dès le départ, et non pas sur le nombre d'heures qui vont en découler! Donc pas de mauvaise surprise sur le montant total à la fin du travail.



Mes compétences :

Electronique

Webmaster

Maçonnerie

Dépannage informatique

Webmestre

Adaptabilité

Maintenance informatique

Carrelage

Stratégie commerciale

Peinture

Prospection commerciale

Plomberie

E-commerce

Sécurité informatique

Programmation informatique