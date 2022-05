Tony WIDAU

Je suis Résponsable de Marché PRO/TPE ALLIANZ Expertise et Conseil pour le secteur du NORD PAS DE CALAIS depuis septembre 2013.

Le réseau Allianz PRO/TPE est le premier réseau français spécialiste de la protection sociale, représenté par 350 conseillers commerciaux. Nous assurons la distribution d’une large gamme de solutions d’assurance en prévoyance, santé, retraite et dépendance auprès des particuliers et des professionnels TNS-professions libérales, artisans, commerçants, exploitants agricoles et des TPE.



missions :

- assurer le développement et la montée en competences des Hommes en leur offrant un vrai appui technique et commercial.

- organiser, animer, et dynamiser l'activité de 10 conseillers des ventes pour réaliser et dépasser nos objectifs commerciaux

- déployer et etre garant d' une production qualitative, conforme à nos règles pour assurer le meilleur service à nos clients.

- Etre disponible, à l écoute de chaque conseiller de mon équipe.

, je recrute, je forme et anime nos conseillers a nos methodes de ventes.



Mes compétences :

Animation de formations

Accompagnement individuel

Management

Ressources humaines

Animation commerciale

Développement commercial