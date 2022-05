Tony YAMANAKA

Professeur de mathématiques à l'éducation nationale depuis 2013.



J'ai été ingénieur de recherche et développement entre 2004 et 2013. Spécialisé en calcul scientifique, C++ et Matlab, je travaillais sur des projets innovants en laboratoire de recherche ou au sein de jeunes entreprises innovantes. En 2013, j'ai entamé une reconversion professionnelle pour devenir enseignant du secondaire. Depuis septembre 2013, je suis professeur de mathématiques en collèges et lycées.



Mes compétences :

C++

Ingénieur

Ihm

Matlab

Imagerie

Qt