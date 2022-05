Tony ZEINOUN

MARKETING CLIENT

- Identifier et optimiser le parcours client

- Concevoir et animer des programmes relationnels (conquête, entrée en relation, fidélisation)

- Activer les leviers digitaux adaptés aux besoins clients

- Gérer des campagnes multicanales et des plans de sollicitations clients

- Conduire un projet Marketing/CRM & déployer des outils métiers et analytiques

Outils : Salesforces/Veeva, Mobile Intelligence, Neolane, Eloqua, Google Analytics



ETUDES

- Réaliser des études qualitatives et quantitatives (conception, analyse, préconisation)

- Mener des projets datamining : analyses exploratoires, profiling et segmentation marketing

- Elaborer et présenter des résultats et préconisations

Outils : SPAD, SPSS, notions SAS, XL Stat, Business Objects, QlikView, Sphinx, Ethnos, Net Survey



MANAGEMENT

- Conduire un projet : animer des réunions et comités de pilotage, suivre des plannings et un budget

- Gérer une équipe : fixer et suivre des objectifs, former et évaluer les performances

- Management transversal

- Suivre et coordonner des prestataires externes



Mes compétences :

Budget

Business

Business Objects

Chef de projet

Commerciale

Conduite de projet

Coordination

Coordination equipe

LOOP

Management

Marketing

Marketing client

Marketing mobile

Microsoft CRM

Mobile

Planning