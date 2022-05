Tootsie GUÉRA

Blog de médecines douces: http://ladouceurdesmedecinesdouces.overblog.com/



écrivain: le reflux -Julliard- date prévue -Robert Morel- Oncle G " - JM Collet- la santé de A à Z , huit volumes -Paperview- A venir dans quelques mois: "Le Passé Imposé" suite de "Oncle G".



scénariste: " amour retrouvé" pour "le Jour où tout a basculé-" -la Concepteria, pour France 2.-



Co-scénariste avec Sarah et Emilie Barbault pour "Pleurer des larmes d'enfance" court métrage tourné en août 2015 par Sarah et Emilie Barbault.



Co-scénariste avec Sarah Barbault de "Un jour de lucidité" court métrage de Sarah et Emilie Barbault, avec, dans le rôle féminin principal, Alysson Paradis, tourné pendant l'été 2013 par Sarah et Emilie Barbault. Producteur: Fast Prod. Passé dans vingt festivals américains. Nombreuses récompenses.



Auteur radiophonique: " L'indicatif" "L'invitation" "Le suicide" , adaptation de "Confidence Africaine" de Roger Martin du Gard, pour France Culture. Toutes les pièces reprises dans plusieurs radios étrangères, -12 pays pour "l'invitation"-.Traduction pour l'Allemagne par Helmar Topoven, le traducteur de Beckett



Journaliste free lance, depuis 1980, cinéma, littérature, reportages, billets d'humeur, spécialisée progressivement dans le domaine des médecines douces.

En France: "Elle" "Marie-France" "Le Monde" "Maison Française""Médecines Douces" "Médecine Naturelle".

En Belgique: "Weekend, supplément féminin, arts, du Vif l'Express, - l'Express belge- " Gaël " "Flair" "Femme d' Aujourd'hui" "d santé " ma santé " "Le Soir Magazine".

Suisse: Femina, Construire