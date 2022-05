Bonjour,



TOPA est une entreprise dédiée à répondre aux besoins administratifs des entreprises qu'ils soient ponctuels ou non et de seconder les cadres dirigeants dans leurs besoins quotidiens (privé).



Fort de plusieurs années d'expérience, nous vous garantissions un service de qualité, adapté à vos besoins.



N'hésitez pas à me contacter pour toute question,



Khadija

TOPA