Toraa SOFIENE

Définir et mettre en œuvre le plan de communication sur la politique et le programme qualité

Assurer la bonne compréhension et l'application des procédures et démarches qualité à travers les formations et l'assistance méthodologique

Identifier et analyser les problèmes qualité et proposer des actions correctives

Promouvoir les plans d'amélioration de la performance, la culture d'amélioration continue et les meilleurs pratiques auprès des collaborateurs

Définir et suivre les outils de gestion de la qualité (système documentaire, indicateurs…)

Organiser et superviser des audits qualité internes et externes

Assurer la veille normative et réglementaire

Préparer les démarches de certification ou d’accréditation spécifiques et assurer la pérennité des certifications en vigueur

je suis fasciné aussi par le monde de l'informatique et la programmation, j'ai développé en parallèle avec mon parcours en agroalimentaire mon site web où j'expose mes travaux en solution ERP cloud et les applications à usage industrielle gratuit, accompagné de formation en ligne et des lien utiles.



https://sites.google.com/view/prod-systeme/accueil



Mes compétences :

Programmation informatique

ISO22000.2005

Microsoft Access

Tracabilité