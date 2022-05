Torleif WALKER

Je suis prêt à mettre en oeuvre toute mon expérience professionnelle, mon bagage technique, et mon sens de contacts humains pour une activité liée à la construction, design, technique ou autre.



J'ai toujours connu la satisfaction de pouvoir travailler avec des entreprises impliquées dans des produits authentiques, de qualité, respectueux de la tradition. Mes fonctions m’ont permis d’acquérir une forte expérience dans la gestion de projets – ce qui a évidemment requis un sens de la négociation et de la communication.



J’ai toujours intégré les éléments d’ingénierie, de coopération des hommes, de gestion intelligente, et de l’architecture de qualité. La valorisation de l’ensemble me touche au plus haut point.



Ma capacité d'adaptation notamment dans un cadre international a été un élément indispensable. J’ai un caractère stable, fiable et enthousiaste, un sens de l’humour ce qui facilite les contacts à tous les niveaux.



Je suis prêt à m’engager sur les bases tracées et à faire en sorte de réussir le challenge propose.



Mes compétences :

Architecte

Building materials

Construction

Design

Drawings

Export

Import

Import Export

Marbre

Materials

Microsoft World

Sales

Shipping