Torre NICOLAS

Dernièrement chef de projets pour à la DSI de l'AFPA, de 2012 à 2014.

J'ai eu pour missions:

- Le choix et la mise en œuvre d'une solution "Print" pour les relevés de compteurs et l'analyse des systèmes d'impression

- La coordination de gestion du parc d'impression en leasing, entre le fournisseur et les agences régionales.



Préalablement, en 2008, mon expérience de près de 25 ans en B to B dans les services liés à la micro-informatique, à été mise à profit pour concevoir un modèle commerciale à la création d'une SARL : Eco2Logis, sur le secteur porteur des énergies renouvelables.

J'ai développé des outils de communication innovants sur ce nouveau secteur d'activité qu'est celui des énergies renouvelables.



De nature créative, dans un esprit d'équipe, je cherche aujourd'hui à donner une nouvelle ampleur à ma carrière et recherche un poste d'ingénieur avant vente, ou de technico-commercial, dans mon secteur d'expertise qu'est celui des services liés à la micro-informatique.



Mes compétences :

B to B