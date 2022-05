Tosolini MATHIEU

Mes objectifs professionnels sont de m'orienter vers un domaine technique me permettant de contribuer à la protection et à une valorisation écologique et durable du milieu aquatique. Je vise de ce fait des instituts de recherches impliqués activement dans cette problématique.



J'ai effectué une reprise d'étude en Licence de Sciences de la vie, parcours Biologie des Organismes et des Écosystèmes. J'ai validé mon année et suis accepté en DESS reconduit en Maîtrise Environnement et développement durable à l'Université de Montréal, parcours gestion de l'eau.



Mes compétences :

Apple Mac

Microsoft Excel

HPLC