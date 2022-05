Touba TOURE

Je suis diplômé de l'Ecole Nationale de l'Ingénieurs(ENI) option Bâtiment et Travaux Publics promotion 1999.j'ai déjà travaillé dans plusieurs Entreprises internationales:COLAS (Ese française),CDE(Ese libanosénegalaise),GCC(Ese libyènne) et SOGEA-SATOM(une filiale du groupe VINCI) où je suis actuellement,je suis malien et j'ai 13 ans d'experiences,j'ai travaillé dans les domaines suivants routes(en terre moderne,enduit superficiel,béton bitumineux),bâtiments,voiries et réseaux divers et aménagement du périmètre irrigué.