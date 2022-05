Touch The Sky - Parachutisme est une société qui propose des baptêmes de sauts en parachute Tandem ou des formations afin de devenir autonome.



Si vous rêvez de découvrir la chute libre, de vivre une expérience inoubliable, n'hésitez plus venez faire le Grand Saut avec Touch The Sky !

Nous sommes une équipe de professionnels et de passionnés. Laissez-vous guider par votre moniteur diplômé d'Etat, 4000 mètres de pures sensations et d'Adrénaline ! Chute libre à 200 km/h !



Nous vous proposons plusieurs types de prestations personnalisables.

Vous êtes un particulier ou une entreprise qui souhaite renforcer la cohésion de vos équipes en partageant un moment d'émotion et une expérience unique?!

Contactez-nous au 06.40.46.07.17 pour plus d'informations, l'équipe Touch The Sky se fera une joie de vous répondre et d'organiser votre évènement adapté à vos besoins et vos envies.

Ou retrouvez nous sur



à bientôt dans le ciel avec Touch The Sky !



