Toufic ARHAB

En effet, je me suis engagé durant 5 ans dans des études d’Architecte Ingénieur à l'école supérieure polytechnique d’architecture et d’ingénieur de Blida.

Après avoir obtenu mon diplôme en juillet 2007, j’ai pu exercer en tant qu’architecte dans un bureau d’étude pendant quelques temps.



Ensuite j’ai eu la chance de pratiquer le métier d’architecte ingénieur dans une entreprise canadienne d’ingénierie, SNC LAVALIN, pour la réalisation d’une centrale thermique à cycle combiné, projet SKH.



J’ai ensuite eu le privilège de poursuivre mes études, obtenant ainsi le diplôme d’architecte HQE à l’Ecole Supérieure Nationale d’Architecture de Clermont Ferrand, option architecture bioclimatique et développement durable.



Cette année j’ai préparé mon master spécialisé de STRATAM (stratégies d’aménagement des villes petites et moyennes et de leurs territoires) à l’université Blaise Pascal de Clermont Ferrand.