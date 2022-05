Toufik AISSANI

Directeur confirmé j'ai acquis un solide savoir faire dans 3 enseignes leader sur leur marché DARTY, CULTURA et Micromania.

Outre mon expérience de directeur de magasin, j'ai eu notamment à piloter 10 magasins et 27 personnes en tant qu'animateur de réseau chez Micromania.

Mes missions ont portées sur le développement des résultats économiques, l'optimisation du merchandising, le recrutement, la formation et l'animation d'équipes de ventes, la détection de potentiels évolutifs, la gestion du compte de résultat, l'optimisation du merchandising, le pilotage de la marge, la lutte contre la démarque, le respect des règles d'hygiène et de sécurité au travail, la relation client, l'application de la politique commerciale, la mise en oeuvre du changement.

Je cherche à m'investir dans une entreprise au poste d'animateur ou responsable de réseau intégré ou franchisé et mettre à profit mon savoir faire de professionnel acquis dans la distribution.



Mes compétences :

Developper les compétences

Recruter les collaborateurs

Diriger les équipes

Evaluer les compétences

Organiser et planifier l'activité

Détecter les potentiels évolutifs

Controler les budgets

Faire respecter les règles d'hygiene et de sécurit

Garantir l'application de la politique commerciale

Assurer le reporting à la direction générale

Gérer les litiges

Définir les objectifs