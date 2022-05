Nicolas LE MOAL

Après avoir passé une douzaine d'année chez Darty (de vendeur à chef des ventes en passant par coordinateur de projet), j'ai souhaité sortir des magasins et découvrir le monde extérieur ; J'ai été par la suite (2012 à 2013) responsable régional pour les magasins Bleus (recrutement, formation, suivi des vendeurs et administration)

Je suis à la recherche de nouvelles aventures afin de poursuivre ma carrière !



Mes compétences :

Gestion de projet

Suivi commercial et administratif

Relationnel

Coaching

Management

Merchandising

Négociation