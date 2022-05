Toufik BERBAR

Diplômé de la prestigieuse Université de Californie de Los Angeles des Etats-Unis (UCLA), je suis actuellement à la recherche d’un emploi dans le secteur du bâtiment. Fort de sérieuses expériences effectuées, je suis intervenu sur différents projets. En effet, j’ai eu la chance de mener une étude technique et budgéter un projet, réaliser les études et méthodes d'exécution, concevoir le plan d'installation du chantier, définir les besoins humains et matériels, organiser le chantier et superviser le déroulement des opérations. Ainsi, mes objectifs étaient d'intervenir à chaque étape du projet et en assurer la bonne avancée. Par conséquent, j’ai perfectionné ma maîtrise des tâches et outils liés à l’ingénierie.



Doté d’un bon sens relationnel, d’une capacité d’analyse, associés à une grande rigueur et d’une conscience professionnelle, je sais faire preuve d’autonomie et de force de proposition dans l’accomplissement de mes missions. Motivé et dynamique, je sais m’adapter rapidement et j’ai le goût du travail en équipe.



Travailler dans le secteur du bâtiment implique de bonnes capacités rédactionnelles et une rigueur que j’estime avoir acquises lors de mes expériences professionnelles. Il m’a été donc permis d’étoffer la manière d’organiser mon travail, ce qui me paraît déterminant pour exercer un métier dans lequel l’information et la charge de travail peuvent vite s’accumuler.



Pour finir, j’ai également été lauréat du projet « EQUINOX 2010 » organisé par la ville de Mont-de-Marsan dans lequel il était demandé aux candidats de proposer une vision futuriste et durable de la ville à l’horizon 2030.



Mes compétences :

Aide à la décision

Aménagement du territoire

Analyse prospective

Chargé d'études

Développement durable

Diagnostic territorial

Évaluation environnementale

Modélisation

Programmation

Programmation urbaine

Projet urbain

Prospective

Urbaniste

Team Management

MapInfo, Google SketchUp, AutoCAD, Adobe Illustrat

Diagnostic de territoire

Urbanisme