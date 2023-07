élodie POINTET

Femme de terrain, je suis passionnée par l'aménagement du territoire et par l'ensemble des thématiques qui le façonne.



Bien plus qu'un métier, la conduite de projet est une vocation.



Mon parcours professionnel et mes études prouvent chaque jour, l’intérêt et l'importance, que je donne aux divers projets.



Qu'il s'agisse de mobilité, d'habitat et d'accessibilité, l'avancée et la gestion du projet sont toujours opérationnelles et humaines.



Mes compétences :

Illustrator

Sphinx et base de données

Autocad 2d et 3d

Sketchup

Ms project

Photoshop CS5

MapInfo et Philcarto

Office 2011

In design

Aménagement du territoire

Droit de l'urbanisme

AMOA

Droit des marchés publics de travaux

Programmation urbaine

Conduite de projets

Droit de l'environnement et de l'aménagement

Transport

Urbanisme

Internet

Capacités d'analyse et de synthèse

Capacité rédactionnelle et relationnelle

Capacités d'écoute

Capacité à travailler en équipe

Gestion de projet

Conduite de projet

Conception

Ingénierie