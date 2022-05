Toufik BOUTARFA

Je me nome Boutarfa toufik , jeune algérien de 39 ans Artiste et Marketeur , après 16 ans d'expériences (depuis 2003) que je l'estime comme réussies en tant que responsable Marketing au sein de la compagnie nationale SIDER EL HADJAR ( le leader de la production de l’acier).



Ces premières expériences formatrices m'ayant apporté une méthode et une autonomie de travail, un sens du service et la capacité à travailler dans l'urgence, j'aimerai les renouveler afin de retrouver ces fonctions qui m'ont énormément enrichi d'un point de vue relationnel et personnel. Je souhaiterai également y inclure une vision formatrice dans ce secteur en perpétuelle évolution, en continuant à développer un bon esprit de synthèse et d'analyse qui me permettra de m'adapter rapidement à de nouveaux produits.