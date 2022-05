Toufik DJOUADI

Mon activité professionnelle commence en 1999

par la vente des produits laitiers sur tout

le territoir national

ainsi qu'apres une experience dans le circuit commercial

je me lance dans la logistique et transport

de la marchandise de la telecommunication

mes principaux clients etaient siemens , OTA ...ETC

avec l'acqisition d'une certaine experience dans le domaine

aussi conseiller à la promotion pour nouveaux entrepreneur et projet

j'ai géré la communication d'entreprise de travaux publics

responsable des moyens generaux à l'office national de gestion des biens culturels protégés

et aujourdhui assistant du directeur general adjoint chargé de mission parmis ces missions la gestion du bureau des marchés publics



Mes compétences :

Prévention

Relationnel