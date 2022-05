Toufik DJOUADI

- Doctorat en sciences commerciales universite d'Alger 3 - 2014 -

- Doctorat en sciences de gestion Université Jinan – Liban - 2010 -

- MBA (Master Business Administration) - 2005 -

- Expert Comptable Finaliste – l’ordre des experts comptables, commissaires aux comptes et comptables agrées - 2000 -

- Commissaire aux comptes - l’ordre des experts comptables, commissaires aux comptes et comptables agrées - 1994 -

- Licence en sciences commerciales option comptabilité et finance, Université d’Alger - 1986 -

- Baccalauréat en comptabilité, Ecole technique garçons de SKIKDA - 1982 -