Toufik FADL

Récemment diplômé d'un Master commerce international (majeur de promotion) avec une expérience significative au sein de la direction d'un des leaders du transport international, mes domaines d'expertise se situent au niveau du management des collaborateurs, de la gestion des centres de coûts (P&L) et dans le développement d'affaires (formation commerciale). Trilingue Français, Anglais et Allemand, je suis à l'aise au niveau des relations internationales et mon sens du relationnel est avéré.



Mes compétences :

eMarketing

Supply Chain

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Import/Export

Global Positioning System

Forecasting

Cross-docking

Citrix Winframe

Audit