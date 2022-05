Nous sommes une entreprise de recupperation fereux et non fereux au nom de (fyad service ) gérant fyad toufik

j'exerce mon activité a la wilaya de Bechar ou je pocéde un park a la zone d'activité .

on fait la collecte des dechets varies .

-le bois se transforme en sciure .

-le carton .

-le verre .

-l'alluminium.

-le ferre .

- le plastique .