Toufik MEDDOUR

Bonjour,



Je suis Logistics & Sales ditribution Mannager au sein de Stankiewicz SARL une filiale du groupe Gimotive évoluant dans le secteur automobile.



Nous dévellepons et distribuons des pièces ou ensembles de pièces plastiques pour la petite et moyenne série.



Nos clients principaux sont l'automobile poids lourd (RVI, Daimler, MAN), agricole (CLASS),la manutention (Fenwick, STILL, Loc Manitou, médical (BD, PIGE/ BRIOT/ MILLIPORE/ HILL ROM, éolien, solaire



J'ai un profil de gestionnaire très généraliste (Gestion comptable, marketing, analyse financière) avec une spécialisation approfondie en système d'information, achats, logistique et supply chain management



DUT GESTION Option Petite et Moyenne Organisation en 2004

Licence IUP Management des Entreprises en 2005

Master 1 Système d'Information Et Organisation en 2006

Master SIO Management de la Supply Chain en 2007

validé à l'IAE de Grenoble anciennement Ecole supérieure des Affaires



Je suis actuellement en poste et à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles de préférence à l'étranger ou à l'international, notamment dans le Middle East ou North America





Si mon profil vous intéresse...

N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Achat

Logistique

Organisation

Supply chain