Toufik MEDKOUR

Un parcours professionnel de pus de 20 ans, riche en expériences variées mais complémentaires : communication, média, publicité, enseignement, édition et diffusion:

- Participation active à la mise sur pied, conception et réalisation de plusieurs titres de médias écrits tant arabophones que francophones.

- Enseignant de logiciels de graphisme.

- Une appréciable expérience dans des agences de communication : réalisation de différents projets et supports de communication et publicité, avec suivi le long de toute la chaine.

- Organisation et mise en œuvre d'évènementiels.

- Au stade de cadre supérieur, avoir été en charge de l'encadrement d'équipe multidisciplinaire (17 agents et cadres)avec comme mission essentielle l'organisation, la planification et le suivi et le contrôle du travail.

- Supervision d'opération commerciales et marketing: alignement des offres, calcul de coûts et établissement de devis,....

- Participation et/ou présidence effective à différents comités (techniques et commercial) dans le cadre d'appels d'offres et octroi de marchés : élaboration et étude de cahiers de charges, traitement des dossiers de soumissions.

- Un background formation et expérience permettant au besoin d'intervenir sur le plan purement opérationnel à toutes les étapes pour apporter des solutions conceptuelles, organisationnelles et techniques.



Mes compétences :

Communication

Management

Management d'entreprise

Média

Organisation

Organisation d'entreprise