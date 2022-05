Dr Toufik Outtas, Professeur des universités depuis décembre 2008, Professeur invité à l’université paris 13, département de génie mécanique et productique, Mars 2011.

j’ai consacré ma carrière professionnelle, essentiellement à la recherche scientifique, l’encadrement et la formation pédagogique. Je suis à vocation génie mécanique, mais par la force des choses, j’ai été entrainé dans le tourbillon passionnant de la science des matériaux, domaine sur lequel se sont focalisé mes travaux de thèse de doctorat d’état, et par la suite l’essentiel de mes recherches. Depuis 1999, ce sont environs une dizaine de publications internationales de haut rang, dont 08 de rang A cités dans la base de données web of knoweldge, ce sont également une vingtaine de communications internationales, dont la plus significative, lors du Vth International Conference on Silicon Epitaxy and Heterostructures, Marseille (2007) avec la présence de l’honorable lauréat du prix Nobel de physique 2007 , le professeur Albert Fert.

Actuellement, Directeur du laboratoire de recherche en Mécanique des structures et matériaux, décision ministérielle N°146 du 16 Avril 2011. Président du conseil scientifique du département de Mécanique, faculté de technologie, université de Batna.