Je m'appel belaid outtas j'ai mon baccalaureat sciences experimentale completé par une licence en science de la matiere physique apres j'ai fait des formations commerciale ensuite j'ai travaillé au secteur de distribution (ameublement et decoration).

je maitrise plusieurs taches:

-la prospection et gestion de la relation client avec les clients grandes clients.

-passation des commandes de reassort et d'engagement aupres de la centrale d'achat.

-suivi de la gamme de produit et leurs implantation dans les rayons.

-suivi des commandes et livraison client.

-supervision des reclamation client.

-le suivi regulier de la concurrences direct.

...