Toufik SAGHIR

Dessinateur projeteur depuis plus de 20 ans j'ai débuté ma carrière dans une entreprise d'électricité en tant que dessinateur d'exécutionsur le logiciel AutoCAD. Par la suite j'ai travaillé pour plusieurs entreprises en qualité d'intérimaire. Ceci m'a permis de monter en compétence sur différents secteurs d'activité tels que la climatisation , la plomberie, protection incendie... . Par ailleurs, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs formations en electricite et automatisme afin d'acquérir la qualification de projeteur. Actuellement j’occupe un poste de BIM Modeleur en assistance technique pour un projet de grande envergure

La synergie de mes connaissances théoriques et pratiques me servira de base pour optimiser mon efficacité et asseoir ma crédibilité auprès de mon prochain employeur. Je vous invite donc à me contacter pour échanger sur le sujet.



Mes compétences :

CAO

AutoCAD

CANECO BT

REVIT MEP INITIATION