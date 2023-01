Touhfa TLIGUI

J'ai commencé mon premier boulot en 2006 en tant que comptable dans un hôtel de 4* à Casablanca Oum Palace, c'est une expérience quand même qui m'a bcp apporté comme savoir, surtout que jétais recrutée au même temps que le démarrage de l'hôtel.



en suite j'ai travaillé chez un courtier international d'assurance Gras Savoye Maroc, également c'est un domaine passionnant plein de choses à apprendre et ça m'a fait élargir le champs de domaines que je mêtrise.



par la suite j'ai travaillé dans une société italienne TMS (Terminal Morocco Service) en tant que agent administratif.

la société opère dans le domaine des services maritimes (entretien, réparation, entreposage etc...) offerts aux compagnies de transport maritime.



Actuellement je suis chargée de clientèle des particuliers au sein de la SOciété Générale Marocaine des banques.



Mes compétences :

Audit

Audit interne

Audit Interne et Opérationnel

Comptabilité

Comptabilité analytique

comptabilité analytique et générale

Contrôle de gestion