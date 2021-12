Tracert CONTACT

Tracert Mada est une prestataire de service basée à Madagascar.

Nous sommes Spécialiste en création site web, en infographie.



-Création de sites internet spécialisé (Joomla, Wordpress, Drupal, Prestashop,...), integration,..

-Developpement Java JEE , JavaScript back-end avec NodeJS, HTML5, Angular J5.

-Graphismes (création maquette ou design web, logos, flyers, bannieres, flyers, visuels, détourage photos.

- Vidéo explicative avec Motion design, Unity3d)

-Référencement ( Referencement naturel, Netlinking de blog,

-Rédaction (Billet de blog, redaction de contenu, Poster des avis…)

-Application mobile (Android et iOS), application facebook

-Conception 3D : animation de logo/ objet / video (nouveau )

-Administrateur serveur (Planethoster, OVH, Goddady, Bluehost), réseau, site web (Base de donnée), Mail, Domaine.





La communication et l'honnêteté sont des valeurs que j'inclus dans le process avec un client, où je reste aussi disponible après la réalisation du projet pour tout conseil. Spécialiste du travail en urgence. N'hésitez pas à me contacter (contact@tracertmada.com ou Skype: contact.tracert)