Tristan CHIMENTO

Actuellement étudiant de première année de BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client) à l’EIC, j’aimerais rejoindre votre équipe afin d’effectuer un stage, pour pouvoir gagner en expérience et valider mes compétences.

Avec l’expérience que j’ai accumulée durant ma vie professionnelle et personnelle je suis polyvalent, sérieux, travailleur et ambitieux. J’ai écouté les clients, identifier leurs besoins et j’ai su y répondre. Je veux apprendre et je serai ravi de pouvoir faire évoluer l’entreprise pour laquelle je travaille.



Mes compétences :

Parler en public

Gestion de projet

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Service client