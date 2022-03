Tristan DE CANDE

Aujourd'hui Business Development Manager pour le European University Program de Texas Instruments, je suis en charge du développement des relations avec les universités en Europe et de leur utilisation de nos composants. Cela implique:

- Sélectionner et démarcher les universités donnant des cours d'électronique et ayant une forte influence sur l'industrie par la recherche et par les bons ingénieurs qu'ils forment

- Organiser des workshops, séminaires, pages web, présentations et autres canaux de communication pour mettre au courant les professeurs, doctorants et autres élèves des outils de développement que met Ti à disposition ainsi que son environnement de développement.

- Organiser des compétitions d'électronique à l'échelle européenne (TI Innovation Challenge)



Après mon diplôme d'ingénieur en Microélectronique, j'ai suivi un Mastère Spécialisé en Management de l'innovation à l'EMLYON pour acquérir une double compétence et me spécialiser dans les métiers permettant de faire réussir les innovations. C'est dans ce contexte que j'ai fait mon stage de fin d'étude chez Schneider Automation afin de déterminer, en interface entre les équipes techniques et les clients, le cahier des charges qui détermina les spécificités de l'offre à développer.



Ma principale spécificité est ma curiosité. Mes collègues apprécient généralement mon aisance à travailler en équipe, mon esprit de synthèse, mon enthousiasme et ma créativité (proposition d'idées et de méthodologies).

Avec les 3 écoles dans les 3 pays dans lesquels j’ai étudié, j'ai acquis une certaine adaptabilité à m'intégrer dans un nouvel environnement. Ma flexibilité et ma nature facile à vivre ont aussi facilité cette adaptation. Je parle maintenant Anglais, Espagnol et Français. Mais j'apprends aussi l'allemand puisque je planifie d'y vivre à partir d'Octobre prochain.

Pour terminer, on me dit être critique, responsable et dynamique.



Mes compétences :

Langages C

VHDL FPGA et Matlab

Marketing stratégique

Management de projet

Base de données

Innovation

Électronique

Dynamique

Ingénieur

Adaptation

Management