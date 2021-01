Chirurgien viscéral et digestif

Chirurgien des Hôpitaux des Armées, HIA Sainte Anne, Toulon

Professeur de lEcole du Val de Grace

DESC Chirurgie viscérale et digestive

Master 2 recherche Santé Publique

DIU Pratiques chirurgicales en oncologie

DIU Chirurgie coloproctologique

DIU Chirurgie endocrinienne et métabolique

DIU Traumatologie viscérale

DU Chirurgie laparoscopique