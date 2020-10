L’enclume des jours!



Ouf ! Y’ neige pas ! Ti’ matin glauque, comme d’hab’ !

Mais, p’tain qu’ c’est beau…

J’ouvre un œil sur l’horizon fraîchement repeint…

Et la lumière du levant caresse mes plus folles illusions…

Chier ! J’focalise plus ! Le doute étreint mes convictions…

Le souffle coupé… Faut y aller ! La vie ne s’attarde pas !

Le petit matin révèle, peu à peu, l’espoir Du jour meilleur.

Ce doux sentiment, qui suggère les projets les plus fous.

Mais, p’tain qu’ c’est beau…

Pays de toutes mes espérances, tu es là, chaque matin, pour me donner la force…

Cette hallucinante énergie d’accomplissement, si longtemps recherchée…

Elle est là, devant moi.

En suis je, simplement conscient ?

Le regard de mon cœur sur ton visage endormi adoucit l’atterrissage !

Mais, p’tain qu’ c’est beau…

Bon ! Voyons ce que notre océan d’emmerdements nous a ramené pour la journée !

C’est vrai, c’est comme ta mer…

Les merdes venues s’échouer lamentablement sur les côtes déchiquetées de ta vie,

ne sont que les fruits nauséabonds, amenés doucement à maturité

par l’arrogante connerie du bousin et

poussés par les alizés de la médiocrité inassumée.

Y’ sont là, à te regarder sombrer dans un profond désespoir…

le neurone avachit sur le canapé défoncé de leurs certitudes,

brandissant sans vergogne l’étendard souillé de l’hypocrite vérité.

Cette vérité bovine que beaucoup s’évertue à promouvoir, au détriment de la Vie.

Vie qui, à chaque pas, te fait frissonner

et te pousse allègrement vers une destinée incertaine mais qui est la tienne.

Ne pas lâcher… Non, ’faut pas lâcher !

Mais p’tain qu’ c’est beau…

Auras-tu l’audace d’affronter les écueils dissimulés par tant de mesquineries ?

Il le faudra bien !

Frêle esquif livré aux tourments de cet océan déchaîné,

tu dérives au gré de tes doutes

jusqu'au jour où tu trouveras ta route.

Mais p’tain qu’ c’est beau…



