Tse Alumni : ASSOCIATIONS DES ANCIENS ÉLÈVES DE TELECOM SAINT-ETIENNE.

A2i devient TSE Alumni



Nous souhaitons placer cette année sous le signe de la dynamique et des rencontres.



Nous finissons fort cette année avec un changement de nom de l'association et un nouveau logo. À partir de maintenant, notre association s'appelle Alumni Télécom Saint-Etienne.

Nous rejoignons ainsi les autres grandes associations d'ingénieurs.



Nous sommes fiers de vous présenter notre nouveau logo portant ce nom !





Et pour vous permettre de participer sans contrainte à tous nos évènements, nous vous proposons d'adhérer gratuitement à l'association pour l'année 2014.



Une seule chose à faire, nous contacter pour nous demander de devenir adhérent, c'est gratuit !



Nos supports :



Site Web : http://www.ingenieurs-telecom-st-etienne.fr/

Facebook : http://www.facebook.com/a2itelecom



