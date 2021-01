Tushita BOSONET

Tushita, créatrice de BRANDquest™ est spécialisée dans la création de stratégies permettant aux entreprises de se différencier et de sortir du lot afin d’obtenir de meilleurs résultats. Elle excelle dans l'art de trouver le petit plus qui fera la différence et permettra à ses clients de transformer leurs rêves en résultats tangibles.



Grâce à ses deux carrières, l'une de graphiste et l'autre de formatrice dans le domaine de la psychologie appliquée, Tushita a fait le lien entre la psychologie, le marketing et l'image d'entreprise. En effet, elle s'est longtemps posée la question de connaître la magie par laquelle nous sommes attirés par une marque plutôt qu’une autre. Elle offre aujourd'hui à ses clients le fruit de cette recherche.



Mes compétences :

Graphiste

Formation

Logo et cartes vistes

Identité visuelle

Création de brochures

PNL Programmation Neuro Linguistique

Site internet