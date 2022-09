Tyfannie VANHOEKE

C'est en allant visiter l'oeuvre de Gaudi à Barcelone, il y a 10 ans, que naquît ma passion pour la mosaïque. Au commencement, carreaux récupérés et tout autre objet usuel et facile à se procurer. Puis l'envie de sortir de la mosaïque « domestique » me fit entreprendre de fabriquer ma céramique afin de développer ma créativité: le carrelage, lisse, rigide laissa place à l'argile, malléable, avec un panel de couleurs plus étendu. Un diplôme de carreleur me permis d'acquérir les techniques de préparation des supports et de pose à un niveau professionnel.





La formation que délivre l'atelier « terre et feu » où je travaille déjà ma céramique depuis plusieurs années,m'a permis d'acquérir des connaissances artistiques en dessin, peinture, céramique et mosaïque afin de développer ma créativité

et d'atteindre le statut d'animateur en atelier puisqu'elle est diplômante et forme à la mise en place d'un atelier.





Je suis maintenant à même de proposer des mosaïques originales et uniques que je crée totalement ou en réponse à une commande.

J'ai un éventail de créations assez important puisqu'il porte sur la mosaïque- objet ou sur la fresque; je travaille aussi bien avec des carreaux de carrelage récupérés que je taille à la meuleuse ,qu'avec des carreaux 1 cm x 1 cm que je découpe à la pince à mosaïque , ou je pars d'argile que je façonne et émaille.

Ces différentes techniques me permettent de présenter des créations très différentes. Le travail de la terre et des émaux sont au coeur de mon expérimentation.