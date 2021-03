Typhaine DELANNOY

Je vous accompagne pour créer un événement à l'image de votre entreprise et en phase avec vos objectifs.



Convention, workshop, réunion, lancement de produit, assemblée générale, séminaire, roadshow…



Vous souhaitez motiver, rassembler, présenter, fédérer, récompenser ? Je suis à vos côtés pour mettre en place une logistique sur-mesure.



Avec une large offre d’hébergement, un patrimoine architectural et gastronomique d’exception, et un emplacement géographique privilégié, la destination Bordeaux Métropole se veut une destination remarquable, source de motivation, pour organiser votre événement professionnel.



06 73 19 46 65



Mes compétences :

Vente

Marketing

Communication

Informatique

Audiovisuel

Gestion de projet

B2B

Management