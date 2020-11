Investie, autonome et dynamique, mes qualités relationnelles, d'analyse, de proposition et de décision, supportées par des compétences professionnelles variées m'ont permises de m'adapter à différents secteurs d'activités (logistique, services, BTP, métallurgie, le conseil...) et population tel l'illustre mon CV en pièce jointe sur : http://www.doyoubuzz.com/typhene-malgras (rubrique "Portfolio").



Véritable passionnée par la Prévention des risques, la Santé, la Sécurité et les Conditions de travail, je poursuis, au quotidien, mes démarches proactives au service des hommes et des sociétés.



Ayant le gout des défis (création de poste, projets, attentes/objectifs marqués, etc.), ma curiosité professionnelle mamène, aujourdhui, à partager cette culture QHSE, à découvrir dautres « mindset EHS » au travers d'expériences internationales mais plus récemment d'utiliser toutes ces qualités sur des fonctions plus managériales, opérationnelles et réorganisation des sociétés.



Mes compétences :

QHSE

Prévention des risques professionnels

Norme HSE

Management

Protection des biens et des personnes

Gestion de projet

Sécurité incendie

Analyse fonctionnelle

Management opérationnel

Amiante sous section 4

TMD

Santé, sécurité

AIPR (3 niveaux) + formateur