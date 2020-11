Ulrich WANSI TOUSSOM

Ingénieur Agronome Option Génie Rural, diplômé de la Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles (FASA) de l'Université de Dschang. Jeune professionnel et activiste, épris du développement durable, passionné de la recherche et du développement. Il considère le développement rural comme moteur de la réalisation des Objectifs de Développement Durable et la concrétisation de lAgenda 2063 de lUnion Africaine

Disponible pour des opportunités de formation, stage , consultation ou autres sollicitations en rapport avec la planification et le développement rural, l'environnement, les changements climatiques, les infrastructures rurales , les technologies post récoltes, la sécurité alimentaires les technologies agricoles.

Mes compétences techniques;

Planification et développement rural ;

Gestion des infrastructures rurales

Intégration du genre dans les questions de développement rural;

Sécurité alimentaire et développement rural ;

Gestion des équipements agricoles ;

Techniques culturales ;

Gestion intégrée des ressources en eau

Agriculture intelligente, Agriculture Urbaine et Péri Urbaine;

Suivi évaluation des activités ;

Gestion des projets agricoles.