Ulrick MAVOUNGOU BIGOUAGOU

Actuellement en poste au CHU de Limoges en tant qu'ARC au sein de l'Unité de Recherche Clinique d'Oncologie et ARC référent régional de réseaux de recours et d'expertise en cancérologie , je voudrais rejoindre une URC, un CRC, une CRO ou un Laboratoire pharmaceutique pour relever de nouveaux challenges en contribuant par mon savoir être et mon savoir faire au développement des innovations thérapeutiques et biotechnologiques dans le respect de la réglementation française et internationale en matière de recherche biomédicale.



Mes compétences :

Maîtrise de la réglémentation de la recherche biom

Savoir être et savoir faire en équipe

Gestion d'essais cliniques (initiation - clôture)

Participation à la rédaction des documents d'étude

Utilisation de l'eCRF et système IVRS/IWRS

Connaissance du fonctionnement en milieu hospitali

Gestion de projet (demande de fonds à l'exécution)

Coordination de réseaux de recours et d'expertise

Connaissance des techniques in vitro d'Immunologie

Encadrement de stagiaires