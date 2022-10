Undoumal Yahoo.fr UNDOUM

J'ai un diplôme d'administrateur des affaires maritime ,une Licence en droit publique;avant le Hilton Hotel ,j'ai été pendant 11ans Capitaine d'armement à la Société Nationale de Transport Maritime du Cameroun qui avait alors 6 bateaux Après le Hilton , j'ai été Directeur Associé pendant 10 ans de Ships Supplies And Services à Douala Port; Je fais en ce moment le Marketing de Réseau .

J'ai suivi plusieurs stages de formation dans le cadre maritime et au Hilton ,hors du Cameroun : notament en Alemagne , Belgique,Espagne, France , et plusieurs pays en Afrique . Je suis un leader qui n'acceptera jamais de piétiner ses subordonnés ,mais fera tout pour les amener à avoir confiance en eux et à développer le potentiel qui est en eux