V BISCARAS

Comptable unique depuis mars 2019 au sein d'une entreprise qui équipe de nombreux club sportifs dans toute la France, en matériels, articles et équipements pour le sport, la communication, la publicité, les vêtements et chaussures professionnels et dans le BTP.



Comptable - assistante financière, en charge de 2013 à 2019 de la comptabilité générale, auxiliaire et analytique, dune association au budget annuel d'environ deux millions d'euros, et référente informatique des quatre sites la structure.



Rigoureuse et impliquée, mes différentes expériences professionnelles, en entreprise, en association, établissement public, groupe métallurgique, groupe immobilier et dans la filiale d'une grande banque française, en tant quhôtesse daccueil, assistante administrative, assistante commerciale et comptable, m'ont permis dacquérir de nombreuses compétences dans différents domaines.



Très à l'aise sur le pack office et différents logiciels de comptabilité et de paie, cela me permet d'être rapidement opérationnelle.



Mes compétences :

Gestion

Microsoft Excel

Comptabilité

Réseau Informatique et téléphonie

Maintenance informatique de niveau 2

Accueil et assistanat administratif

Sage Accounting Software

Wavesoft gestion commerciale et comptabilité

Cegid-Quadratus

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

budgets

Microsoft Office

Microsoft Access

Paie