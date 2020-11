David BISCARAS

Début de mon parcours professionnel en 1989 :



16 ans de chantier de travaux publics avec évolution tout le long de mon parcours professionnel :

manœuvre ; conducteur dengins ; chef déquipe ; chef de chantier.



+ de 15 ans en tant que formateur et testeur CACES® :

- Formateur/testeur CACES® PRR (pelle rail/route),

- Formateur AIPR,

- Formateur VRD,

- Formateur Gestes et Postures,

- Formateur Gestes de Commandements (guidage des véhicules et engins sur chantier),

- Formateur/Testeur CACES® ou autorisation de conduite R482 (engins de chantier),

- Formateur CACES® ou autorisation de conduite R484 (Pont roulant),

- Formateur CACES® ou autorisation de conduite R485 (Chariots de manutention automoteurs gerbeurs à conducteur accompagnant),

- Formateur/Testeur CACES® ou autorisation de conduite R486 (nacelles),

- Formateur/Testeur CACES® ou autorisation de conduite R489 (chariots élévateurs à conducteur portés),

- Formateur ou autorisation de conduite R490 (grues auxiliaires),

- Formateur : Initiation à la conduite de tracteur enjambeur,

- Formateur éco-conduite,

- Formateur à l'utilisation d'extincteur.



Jinterviens sur toute la FRANCE aussi bien en centres de formations quen entreprises, avec une pédagogie reconnue et appréciée. Je vous propose des formations adaptées aux contraintes d'organisation de vos entreprises avec un atelier mobile pour la réalisation de formations individualisées avec travaux pratiques sur site.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Formateur/Testeur CACES R486

Formateur Pontier Elingueur R484

Formateur conducteur accompagnant R485

Formateur/Testeur CACES R482

Formateur/Testeur CACES R489

Formateur CACES R490

Formateur Pelle Rail/route

Formateur Eco-conduite

Formateur AIPR